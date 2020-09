– Det kunne i verste fall ha kostet meg livet!

Nyheter

Den kjente forettningsmanen Idar Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet, siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr. Politiet aksjonerte også mot lokaler tilhørende Vollvik i Bergen. Sigrid Sulland i Vest politidistrikt sier til Dagbladet Børsen at pågripelsen kom etter tips, og at Vollvik er siktet for brudd på loven om medisinsk utstyr. – Det er mistanke om uriktig merking av kvalitet, sier Sulland til NRK.