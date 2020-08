Nyheter

En rundballpresse tok ved 17-tiden mandag fyr ute på et jorde på Hustad i Hustadvika kommune. Det melder politiet på Twitter. Brannmannskaper og politi rykket ut til stedet. Det er ikke meldt om personskade.

Ifølge politiet skal eieren av rundballpressa ha greid å berge unna selve traktoren, da han merket at det begynte å brenne. Det er uklart hva som er årsaken til at det begynte å brenne i pressa. Politiet operetter en undersøkelsessak, slik rutinen er for alle branner.