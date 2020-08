Nyheter

Utrykningspolitiet gjennomførte trafikkontroll ved E39 i Molde mandag. 14 sjåfører fikk forenkla forelegg fordi de brukte håndholdt mobil under kjøring. I tillegg ble det utdelt ett forenkla forelegg på grunn av soting, en bil fikk mangellapp for senking, og det ble delt ut ett gebyr for manglende beltebruk.