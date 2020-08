– Nettoutslippet i fjorden vil helt klart minke med Deponi 2

Nyheter

Politikerne i Hovedutyvalget for teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) var sist torsdag på befaring på deponiet på Raudsand. Bakgrunnen er at i tirsdagens møte skal utvalget behandle klagen fra Bergmesteren på vedtaket gjort i saka i kommunestyret den 18. juni. På Raudsand fikk de høre Bergmesteren Raudsands og Veidekkes planer for deponi 2.