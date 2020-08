– Flytt ferjeleiet til Bolsønes, bygg tunnel til golfbanen

Nyheter

– Situasjonen er helt bisarr: Byen blir påtvunget et vegprosjekt som vil sette et negativt preg på byen i all framtid. Tenk at det i 2020 er planer om å legge en sterkt trafikkert europaveg gjennom byen. Heldigvis finnes det andre løsninger som vil være mye mer framtidsretta for Molde, mener tidligere leder og lokalpolitiker for Borgerlisten, Terje Tovan.