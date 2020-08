– Livet ble skikkelig annerledes over natta. Det ble så stille

Nyheter

– At jeg skal fortsette i jobben jeg har hatt nå, ser jeg som helt umulig. Det var jo i utgangspunktet et treårig prosjekt som skulle gå til juni neste år. Jeg ser ikke noe lyspunkt i bransjen kurs og konferanse med det første, sier Sidsel Rykhus. Det er torsdag formiddag. Hun er på sopptur sammen med en venninne. Hun skulle gjerne vært på jobb i stedet. 3. mars i år ble hun presentert som den nye salgssjefen i Book Molde, en stilling som i hovedsak er lønnet av hotellene og Gassror - tilknyttet Molde næringsforum. Det var en satsing. Hun skulle selge Molde som kurs- og konferanseby. 10 dager etter at hun startet i jobben ble Norge stengt ned på grunn av korona-pandemien.