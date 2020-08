Slik skal vekseldrifta av føden foregå

Nyheter

Som kjent skal fødeavdelingene i Molde og Kristiansund veksle på å holde åpent for fødende i 14 dager om gangen, i fire måneder fra 5. oktober. Løsningen er landet etter drøftinger mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud, og skal sikre lovlig turnus for fødselslegene, at fødende får tilgang til lege døgnet rundt, og flere jordmødre på jobb til enhver tid enn i dag, ved den åpne avdelinga.