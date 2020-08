Nyheter

(Åndalsnes avis:) Oppdatert: Innsatsleder Børge Bjerkeli fra Rauma lensmannskontor opplyser til Åndalsnes Avis at den skadde kvinna ble henta ut med redningshelikopter fra Ørlandet like før klokka 16.30. Helikopteret var på plass like rundt klokka 16, men på grunn av tåke ved toppen av Kongen var det ikke mulig å sende ned redningspersonell.