– Vi hadde aldri klart dette uten familien

Måndalen: Det herskapelige og mørkeblå huset med de nostalgiske og hvite sprossevinduene, er kort fortalt noe som stikker seg litt ut i nabolaget. Her har kjæresteparet Stine Akerjordet Bjørklykhaug (26) og Andrew Hudson (32) bosatt seg. Stine forteller at huset har vært en sammenhengende byggeplass siden de kjøpte det for litt over tre år siden. Og hun påpeker at det er en god del arbeid som gjenstår, før de kan si seg ferdig med husprosjektet.