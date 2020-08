– Utsatte andre for fare

Nyheter

(Driva.no) Det er vel et år siden mannen fra gamle Nesset satte seg bak rattet i en bil, til tross for at han tidligere samme dag hadde inntatt diverse narkotiske stoffer, blant annet amfetamin. Mannen skulle kjøre heim, og ettersom han planla at han skulle legge seg til å sove da han kom fram, tok han også en sovetablett. Mannen hadde ikke gyldig førerkort. Over en strekning på flere kilometer holdt han svært høy hastighet, og utsatte andre bilister, seg selv og fotgjengere langs vegen for fare, heter det i dommen som nylig ble avsagt i Romsdal tingrett.