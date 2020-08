Skal tilpasse kaiene

Nyheter

– I samband med ny kontrakt for fergedrift, har vi funnet ut at det er behov for mindre ombygging av kaiene. Dette er grunna tyngre ferjer og ladeløsninger som må på plass. Det har lenge vært behov for forbedring av utkjøring fra ferje og gang- og sykkelvei. Dette arbeidet gjøres nå samtidig, sier prosjektleder Olav Megrund på ferjekaiutbygging i Møre og Romsdal i en pressemelding.

Det vil også parallelt med dette bli etablert kabeltrase fra teknisk bygg til kai.

Arbeidet er i gang og vil pågå frem til nyttår. Det vil bli endringer i kjøremønster og innskrenkinger av oppstillingsområde i byggetiden.