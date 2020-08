Maritech kjøper markedsledende selskap

Nyheter

Mandag kunngjorde Maritech Systems AS via ei pressemelding at de kjøper EDI-Systems AS. Selskapet er markedsledende innen løsninger for tredjepartslogistikk for fryselager i Norge.

Sortlandbedriften er spesialisert på WMS-systemer for lagerhotell og fryselager, og har siden 1996 opparbeidet seg en ledende posisjon i det norske markedet. Løsningene benyttes både av aktører innen sjømat og andre bransjer som leier ut fryselagertjenester.

Selskapet blir formelt en del av Maritech 31. august, og alle ansatte blir med videre som en del av forretningsområdet logistikk.

Maritech er verdensledende innen programvare for sjømatnæringen, og oppkjøpet er et ledd i selskapets strategi om vekst gjennom utvidelse i verdikjeden, funksjonalitet og geografi.