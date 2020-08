Bråstopp i mobbeklager etter korona-stengning

Nyheter

Foreldre og elever som mener skolen ikke gjør nok for å sikre at de har et trygt og godt skolemiljø kan – etter at de har tatt opp saken med rektor - melde sin sak til fylkesmannen. Nå viser ferske tatt at det i hele landet har det vært en nedgang i antall mobbeklager i første halvår. I vår ble meldt inn 590 saker til fylkesmennene. Dette er langt færre enn på samme tid året før da antall klager var 854, og færre enn høsten 2019, da det kom inn 731 saker, melder regjeringen i en pressemelding.