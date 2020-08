Kan jerven og sauen leve side om side?

Nyheter

Ulven er ikke sauens største fiende i Møre og Romsdal. Hovedfienden er jerven. Jerven dreper flere voksne sauer og lam enn ulv, bjørn og kongeørn til sammen. Likevel får ikke jerven mest oppmerksomhet når det skjer skader på dyr som beiter i utmarka; det får ulven. De siste åra har spenningen mellom rovdyrinteressene og beitenæringa nådd et nytt nivå i Møre og Romsdal. Er det mulig for rovdyr og beitedyr å leve side om side i utmarka?

Stortinget har bestemt at det skal være levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene bjørn, ulv, gaupe og jerv. Det samme for kongeørn. Samtidig skal det være et aktivt landbruk, der utmarksbeiter skal brukes av sau og rein. Stortinget har gått konkret til verks og satt tall på hvor stor bestanden av de ulike rovdyrene skal være for å være levedyktig. I Midt-Norge er det satt som mål at bestanden av jerv skal være 62 til 64 voksne dyr. 10 kull valper er nok til å sikre jervebestanden. Tre av ynglingene skal skje i Møre og Romsdal.

Med så tydelige tall på bestanden burde det gå an å holde god kontroll på rovdyrbestanden, sjøl om rovdyr ofte vandrer over store avstander, uten tanke på hvilke forvaltningsområder de beveger seg i. Bekymringene er at jervestammen har fått vokse uhemmet. I stedet for tre ynglinger har her vært seks. Flere jerver betyr større tap av sauer og lam.

Det er ingen uenighet mellom beitenæringa og rovviltinteressene om at det skal være jerv i Møre og Romsdal. Motsetningene oppstår når jervestammen får vokse uten at det blir tatt affære. Vi har sympati med sauebøndene som gjør det de kan; sauen slippes seinere på utmarksbeite enn 1. juni, den overvåkes og sankes heim minst to uker før anbefalt dato 15. september. Flere saueeiere vurderer å slutte på grunn av tap av dyr. Rovviltnemndene gir gode råd, men ansvaret for å holde jervebestanden på nivået Stortinget har bestemt, hviler på Miljødirektoratet. 10. september starter lisensjakta på jerv, en ubetalt jaktordning. Får ikke jegerne skutt jerv, må Statens naturoppsyn få oppdraget og gitt mulighet til å jakte fra helikopter. Når Stortinget har satt bestandsmål, kan ikke byråkratiet ha egne oppfatninger om hvor mange jerver her skal være.