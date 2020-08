Innfører timebestilling på nett for koronatesting

Nyheter

– Fredag ettermiddag innfører Molde kommune timebestilling på nett for koronatesting. Da kan du selv velge dato og tidspunkt for testing, uten å ringe koronatelefonen, opplyser kommunen på sin heimeside.

- Molde kommune håper at flest mulig bestiller time på nett og dermed unngår ventetid på koronatelefonen, skriver Siri Haukaas, fagleder helse og omsorg, og assisterende kommuneoverlege Signe Friborg Hjorth.

Åpent alle hverdager

Fra neste uke vil Molde kommunes teststasjon, som tilbyr koronatesting for innbyggerne i Molde og Aukra, holde åpent alle hverdager. Testingen foregår i to bolker, mellom klokka 9 og 11 og fra klokka 12 til 14.

Via nettsidene til Molde kommune kan du se når det er ledig ei uke fram i tid, og bestille tid sjøl. Selve testingen går fort unna. Du kan reservere tid hvert andre minutt innenfor åpningstiden til teststasjonen.

Godt innenfor nasjonale krav

Helsedirektoratet forventer at kommunene kan rigge seg til en testkapasitet på inntil 5 prosent dersom vi får en ny nasjonal smittebølge eller et større, lokalt utbrudd.

-Det er vi forberedt på, men med dagens smittesituasjon så er det tilstrekkelig at vi har en kapasitet på 1,5 prosent sier assisterende kommuneoverlege i Molde kommune, Signe Friborg Hjorth. Med kapasiteten som planlegges fra neste uke, vil helsepersonellet på Nøisomhed kunne teste 128 personer daglig, eller 640 per uke. Det tilsvarer 1,8 prosent av befolkningen i kommunene Molde og Aukra.

-Vi følger kontinuerlig med på situasjonen og justerer åpningstider og kapasiteten deretter, opplyser Siri Haukaas. Hun er fagleder for helse og omsorg i Molde kommune. På kommunens nettsider finner du alltid oppdaterte åpningstider for teststasjonen.

Bedre forutsigbarhet

Det har vært stor pågang for å bli testet de siste par ukene, og Molde kommune vært oppe i tilsvarende og høyere antall tester flere av dagene. Køen har vært lang, og det har tidvis vært vanskelig å komme igjennom på koronatelefonen.

– Ved at vi nå innfører timebestilling på nett og samtidig åpner opp for testing alle hverdager, så håper vi på langt bedre flyt og bedre forutsigbarhet både for oss og for de som skal testes, sier Hjorth.

Det forutsetter at folk bestiller time i forkant, og kommer når de skal.

– Møt så presis som mulig, og kom for all del ikke uten timeavtale, sier Haukaas. De som ikke har avtale på forhånd, blir ikke testet, heter det i informasjonen på kommunens heimeside.