Delte meninger blant ekspertene: Her er dommen over Hareide

Nyheter

Knut Anders Fostervold og Magne Hoseth var gjester i Rbnetts tv-sending før kampen mot KuPS onsdag. Her var også Åge Hareides signering for RBK tema. Fostervold hadde Hareide som trener i Molde Fotballklubb på 90-tallet, mens Hoseth spilte under Hareide som landslagstrener på 2000-tallet.