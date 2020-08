Nyheter

Politiet melder klokken 07.10 om trafikkuhell i Tussentunnelen. To biler og to personer er involvert i en påkjøring bakfra. Begge personene er oppegående, men den ene er sendt til legevakt for sjekk, opplyser politiet.

Klokken 08.05 melder politiet at tunnelen er åpnet for trafikk.