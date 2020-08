Nå skal sjukehusansatte testes her

Nyheter

– Vi setter opp dette for å kunne teste egne ansatte. De andre somatiske sjukehusene i foretaket har allerede opprettet egne testtelt for ansatte, mens vi til nå har brukt Molde kommune sitt telt, forteller Anita Kvendseth, leder for lokal krisestab ved Molde sjukehus. Teltet er oppført på parkeringsplassen rett nedenfor sjukehuset, men er foreløpig ikke operativt.