– Vi er inne i en ond sirkel

Nyheter

MOLDE: – Er vi for få på jobb med riktig kompetanse, blir slitasjen på dem for stor. Slik vi ser det, er vi inne i en ond sirkel. På sikt er det dårlig økonomi, sier Eli Åse Gravdehaug, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet i Molde kommune, til Romsdals Budstikke.