Leger jobbet 80 timer per uke

Nyheter

Arbeidsforholdene ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund er under gransking etter at begge avdelingene har hatt dødsfall i vinter i forbindelse med fødsel. Tillitsvalgt for overlegene i Helseforetaket Møre og Romsdal, Igor Jokic, sier til Romsdals Budstikke at de tillitsvalgte forlangte at vaktsystemet på fødeavdelingene ble lagt om for å få forsvarlige arbeidsforhold.