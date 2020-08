Gransker barnedødsfall ved fødeavdelingen i Molde

Nyheter

Dødsfallene skal ha skjedd i vinter. etter komplikasjoner i forbindelse med fødsel.

– Dette ser vi svært alvorlig på. Det er alvorlige hendelser med fatale utfall som preger oss. Vi er fryktelig lei oss for at to familier opplever å miste et barn, sier direktøren i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke til NRK.

Det er stor mangel på fagfolk ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Det har også vært et stort konfliktnivå rundt de to avdelingene. Helseforetaket ønsker å slå sammen de to avdelingene fram til det nye sjukehuset står klart om fire år, men Stortinget vedtok at begge avdelingene inntil da skal opprettholdes.

