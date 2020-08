Nyheter

Biden formelt utpekt som presidentkandidat

Demokratene nominerte formelt tidligere visepresident Joe Biden som partiets presidentkandidat til høstens valg. Kunngjøringen kom på andre dag av Demokratenes digitale landsmøte.

Nomineringen var bare en formalitet siden det var klart i juni at Biden hadde sikret seg nok stemmer fra delegatene.

Mali: President Ibrahim Boubacar Keita går av

Malis president Ibrahim Boubacar Keita kunngjorde i natt sin avgang i en tale på statlig fjernsyn. Timer i forveien ble han tatt til fange av soldater.

Keita var iført munnbind da han kom med uttalelsen på kringkasteren ORTM og kunngjorde at også nasjonalforsamlingen og regjeringen oppløses. Avgangen skjer med umiddelbar virkning.

51 nye koronasmittede siste døgn

Det er registrert 51 nye tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til i dag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Økningen er på nivå med de foregående dagene. Siden mandag er det registrert 146 nye smittetilfeller. I alt 10.111 personer har siden februar fått påvist smitte av koronaviruset.

Brann i leilighetsbygg i Kristiansand

Det brant i natt kraftig i et leilighetsbygg i Kristiansand sentrum. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen og det er ikke meldt om personskade.

Til sammen seks leiligheter i femte etasje er berørt av brannen. I tillegg har en leilighet i fjerde etasje fått vannskader. Beboerne i disse leilighetene ble tatt hånd om av kommunen og er innlosjert på hotell.

Paris Saint-Germain videre til mesterligafinalen

Angel Di Maria bidro med mål og to assist, Neymar med to stolpeskudd og kampens lekkerbisken da Paris Saint-Germain slo Leipzig 3–0 i mesterligaens semifinale.

For første gang siden Monaco i 2004 er et lag fra fransk Ligue 1 finalen i mesterligaen. I dag prøver Lyon å sørge for at det blir to i sin semifinale mot Bayern München.