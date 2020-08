Scandic kutter 300 færre årsverk enn først varslet

Nyheter

Det bekrefter Scandic Norge og konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen til E24.

– Vi er takknemlige for at de gjorde en revurdering. 300 årsverk var i hvert fall det vi klarte, sier Andersen.

Det var i mars at hotellkjeden varslet et koronapandemien førte til at de måtte kutte tusen årsverk. Ifølge E24 sto selskapet oppført med 5.600 ansatte i Norge i årsrapporten fra 2019.

Endringen kommer som følge av at de nye permitteringsreglene gjør det mulig for bedrifter å permittere ansatte i inntil 52 uker istedenfor 26.

– Vi håper den forlengede permitteringsperioden vil bidra til at vi unngår ytterligere og unødvendige oppsigelser, og ønsker å ha med oss så mange av våre ansatte som mulig videre, uttaler HR-direktør Elin Ekrol i en sms til Magasinet for fagorganiserte.