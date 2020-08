Nyheter

Obama: Trump er blottet for empati

President Donald Trump er blottet for empati og ute av stand til å fortsette jobben som landets leder, sa Michelle Obama på Demokratenes digitale landsmøte mandag.

– Trump har hatt mer enn nok tid på seg til å vise at han kan gjøre jobben, men det er tydelig at han har tatt seg vann over hodet, sa Obama i en følelsesladd tale der hun advarte om at ting kan bli verre hvis Trump blir valgt til en ny periode.

55 nye koronasmittede siste døgn

Det er registrert 55 nye tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til onsdag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Økningen er noe større enn dagen før. Mandag ble det registrert 40 nye tilfeller, mens smittetallet økte med 57 nye tilfeller på søndag. I alt har 10.060 nordmenn testet positivt for koronaviruset.

USAs postsjef sier ja til å møte i Kongressen

Det amerikanske postvesenets sjef Louis DeJoy sier ja til å møte kontrollkomiteen i Representantenes hus i neste uke for å svare på spørsmål om kostnadskutt.

DeJoy har blant annet kuttet i bruken av overtid, redusert antall sorteringsmaskiner og gjort postleveringen langsommere. Demokratene i kontrollkomiteen vil derfor at USPS-ledelsen forklarer seg.

Canadas finansminister går av

Canadas finansminister Bill Morneau går av etter angivelig uenighet med statsminister Justin Trudeaus pengebruk på pandemitiltak.

Morneau mener det kommer til å ta lang tid å rydde veien for økonomisk bedring, og han sier tiden er inne for at en ny finansminister utarbeider planen for «den lange og utfordrende veien som ligger foran oss».

To pågrepet etter voldshendelse i Stange

En mann i 70-årene er sendt til sykehus med moderate skader etter en voldshendelse i Stange mandag kveld.

Politiet fikk melding om voldshendelsen på en privatadresse i Stange kommune mandag kveld. To menn i henholdsvis 30-årene og i 40-årene er pågrepet og siktet for vold. De blir avhørt tirsdag.