Politiet: – Avdekka at barn la planar om valdeleg angrep

(SMP.NO) – Planane var delte i ein chat på nettet. Dei vart avdekka som resultat av eit internasjonalt politisamarbeid som allereie er etablert og vi kan fastslå at situasjonen no er heilt avklara slik at alle kan kjenne seg trygge, seier politiinspektør Oddbjørn Solheim i ei pressemelding. Han er driftseiningsleiar for politiet på Sunnmøre.

Dei to barna har vore i avhøyr, og har avvist at det har vore reelle planar, men leik frå deira side, ifølgje Solheim.

– Ut frå dei opplysningane som låg føre og med bakgrunn i erfaring vi har frå andre liknande saker, har politiet likevel behandla denne saka med det største alvor, seier Solheim.

– Ikkje akutt fare

Dei to barna skal på nettet ha snakka med eit anna barn i England. Dette barnet meinte innhaldet var så alvorleg at det tok det opp med mor si, som varsla lokalt politi. Dei varsla Kripos, som igjen varsla Møre og Romsdal politidistrikt. Ifølgje Solheim er dette slik internasjonalt politisamarbeid fungerer.

Begge barna har vore veldig tydeleg på at det har vore snakk om leik i avhøyra, og ifølgje Solheim har dei forklart seg samanfallande. Politiinspektøren seier det aldri har vore akutt fare for valdelege hendingar.

– I den grad chattane er tidfesta snakkar vi år fram i tid, seier Solheim til Sunnmørsposten.

Politiet jobbar no berre førebyggjande med saka.

Under kriminell lågalder

På grunn av at begge er under den kriminelle lågalder, så kan dei ikkje straffast, opplyser politiinspektør Elin Drønnen. Politiet har likevel etterforskingsplikt i slike saker.

Søndag hadde kommunen, politiet og foreldra eit møte. Ei tverrfagleg gruppe følgjer opp saka. Denne består av kommunedirektør, representantar frå helse, oppvekst, barnevern og politisk leiing.

Berre leik

Advokat Jørund Knardal var forsvarar for det eine barnet då det var inne til avhøyr. Advokaten seier at han har forståing for at politiet tok saka på alvor, men at barna forklarte at det berre dreidde seg om leik.

– Vedkommande forklarte at dette var leik, tomme idear og at det aldri ville ha blitt realisert. For meg var barnet veldig reflektert, oppegåande og med masse empati, seier Knardal.

Sunnmørsposten har ikkje kome i kontakt med advokat Hege Robudal Stenkløv, som er forsvarar for det andre barnet.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.