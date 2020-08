Planene for gods mellom Åndalsnes og Oslo legges fram for samferdselsminister Hareide

Ny start for godstoget?

Nesten to år etter at det siste godstoget kjørte på Raumabanen, jobbes det med å få i gang godstransport med tog på nytt. Etter det Romsdals Budstikke forstår, står selskapet Onrail AS med forretningsadresse Åndalsnes bak planene.