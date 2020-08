Politiet måtte avslutte flere høylytte fester i Molde i natt

Nyheter

Det ble avsluttet flere høylytte fester i Molde natt til søndag, fra øst til vest i byen. En person ble også bortvist fra et privat arrangement fordi han var kranglete. En festdeltaker på en annen sammenkomst ble også tatt med inn til politistasjonen for mistanke om bruk av narkotika. Totalt kom det inn 48 meldinger om feststøy rundt om i politidistriktet.

Operasjonsleder Klokkersund ved Møre og Romsdal politidistrikt forteller at dette er mer enn på ei vanlig lørdagsnatt.

– Utestedene stenger tidligere enn normalt, og det fører til at det blir flere fester i hjemmet i stedet, sier han.

– Er det registrert noen brudd på smittevernreglene?

– Jeg har ikke oversikt over det akkurat nå, men vi melder videre til helsetjenesten hvis det er noe mistanke om smittevernbrudd, sier han.

En festdeltaker valgte også å rope ukvemsord mot politiet da de kom for å avslutte en fest.

– Dette var en mann i 20-årene, og hendelsen startet med en støyklage på en fest i Molde sentrum klokka 01.55. Vi reiste ut og pratet med denne karen. For at vi skal få avklare situasjonen og få oversikt, er det viktig at folk oppgir de opplysningene de skal, og samarbeider med politiet. Det er ofte det beste for begge parter at politiet får gjennomført det de skal. Men jeg har ikke detaljer i hva han skal ha sagt. Det blir notert i anmeldelsen senere i dag.

– Hva er reaksjonene fra politiet sin side i slike saker?

– Hvis det er forulempning av offentlig tjenestemann det er snakk om, så dreier det seg som regel om et forelegg. Det blir noe annet hvis det er snakk om trusler. Da kan det få mer alvorlige straffereaksjoner. Det handler om å ha respekt for politiet, sier han.