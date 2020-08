To skadd etter vold på Veøya

Nyheter

Klokken 00.16 natt til søndag melder politiet på Twitter: "Politiet har kontroll på to personar etter ei valdshending ombord i ein båt. Båten låg truleg til kai ved Veøya då hendinga skjedde. Begge personane er frakta til legevakt/sjukehus med skader etter knivbruk. Etterforsking pågår."

Vår mann på Åfarnes forteller at mange i området stusset da et ambulansehelikopter landet ved ferjekaia ved 23.30-tiden sent lørdag kveld.

I følge TV2 var det I 22-tida fredag kveld at politiet i Møre og Romsdal fikk inn melding om en voldshendelse ved en fortøyd båt ved Veøya. - Ifølge operasjonsleder Leif Arne Mork var det en av de to involverte som ringte til dem, skriver TV2.

Operasjonslederen sier til TV2 at det var flere personer om bord i båten, men politiet tror det kun var de to personene som er sendt til sykehus som var involvert i voldshendelsen.