Klokka 17.08 meldte politiet i Møre og Romsdal om en redningsaksjon fra Brekketindbreen. Breen ligger i grenseområdet mellom Ørsta og Stranda. En person skal ha falt i fjellet. Rundt 18.10 opplyser politiet via Twitter at den skadde personen nå er hentet ut fra fjellet av redningshelikopteret, og blir fløyet til Ålesund sjukehus for videre undersøkelser.

Per nå er det ikke kjent hva som har skjedd. Skadeomfanget er også fremdeles ukjent, men personen skal være bevisst og oppegående.