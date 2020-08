Nyheter

Like etter klokka 22 lørdag kveld meldte brannvesenet i Molde at de var på vei for å bistå en person som satt fast i ei lift på ei adresse i Molde sentrum.

Liften hadde stoppet, og brannvesenet ville ta ned personen før nødsenking av liften ble iverksatt.

Det meldte de via Twitter.