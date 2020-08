Nyheter

NRK skrev i torsdag kveld om at det har gått flere steinras fra Veslemannen i Rauma. Det gikk et stort ras i fjor og geolog Lars Harald Blikra sier det er forventet at det vil komme flere småras etter dette.

– Det har vært aktivt i mange uker og det er en del løsmasser i renna. Området blir fremdeles overvåka og der er en del bevegelse i fjellet. Det er ikke økt farenivå, men vi følger med, seier Blikra til NRK.