Den savna 25-åringen i Rauma er funnet omkommet

Nyheter

Klokka 15.23 fredag ettermiddag melder politiet via Twitter at den savna mannen er funnet omkommet, og at pårørende er varslet.

Lensmann i Rauma, Roar Mordal Hilde, forteller at mannen ble funnet rundt klokka 12.

– Det er funnet en person, og han er identisk med vedkommende vi har leita etter, sier Hilde.

Han forteller at mannen har skader som kan sammenfalle med fall i fjellet.

– Mannen ble funnet av den redningsinnsatsen som ble satt på jobben. Alle de involverte har gjort en stor innsats, sier han.

Til Adressa forteller Hilde at mannen ble fraktet ut av området med helikopter til Åndalsnes.

Avisa har også vært i kontakt med Øystein Valde, aksjonsleder for Røde Kors under leteaksjonen.

Han opplyser at det var bakkemannskap fra fjellredningsgruppa som fant mannen omkommet.

– Han ble funnet nedenfor toppen av Nyheitind, sier Valde til avisa.

Leteaksjon etter mann på Nyheitinden i Rauma Det er en mann på 25 år fra Trøndelag som er savnet ved Nyheitinden i Rauma.

Meldt savnet torsdag

Den 25 år gamle mannen ble meldt savnet torsdag formiddag da han ikke hadde kommet tilbake etter en tur til Nyheitinden onsdag.

Mannen var opprinnelig fra Levanger, men hadde de siste årene bodd i Ålesund.

Politiet fant mannens bil på parkeringsplassen der turen til det 1598 meter høyet fjellet starter, og opplyste da til Rbnett at det var all grunn til å tro at mannen hadde lagt ut på tur og ikke kommet ned igjen.

Det ble igangsatt en stor leteaksjon hvor blant andre politiet, Norsk Folkehjelp, Røde Kors og sivile var involvert.

Leteaksjonen pågikk helt fram til mørkets frambrudd torsdag, og ble gjenopptatt fredag morgen.

Nyheitinden ligger mellom Isfjorden og Eikesdalsvatnet.