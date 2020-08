Orten forsvarer reisepolitikken

Nyheter

Einar Nilsen, sjef for mikrobiologen i helseforetaket, kom onsdag på NRK Ytring med krass kritikk mot at regjeringa ikke krever karantene etter alle utenlandsreiser, uansett farge.

«En klem er et menneskelig behov. Det er ikke en sydentur» Molde-lege kaller regjeringas reisepolitikk idioti «Knefall for reiselivet. Grønt, gult og rødt idioti fra regjeringen» skriver mikrobiolog Einar Nilsen i en kronikk i NRK Ytring.

Helge Orten (H), stortingsrepresentant fra Molde, forsvarer imidlertid regjeringas politikk for utenlandsreiser:

– Slik smittesituasjonen var for noen uker siden, var det naturlig å åpne for reiser til og fra land med tilstrekkelig lav smitterisiko. Her er rådene fra helsedirektoratet og FHI avgjørende. Det er ikke et knefall for reiselivsnæringen, men et ønske om å «normalisere» samfunnet så mye som mulig innenfor det som er smittevernfaglig tilrådelig. Det er viktig for norske arbeidsplasser, skriver han i et svar til Romsdals Budstikke.

Gjelder ikke bare turister

Han viser til at reiserådene oppdateres fortløpende basert på smittesituasjonen i de enkelte landene.

– Derfor har det vært naturlig å stramme inn igjen når smittespredningen har tatt seg opp. Det har hele tiden vært påpekt at unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

Han minner om at muligheten for å reise over landegrensene ikke bare handler om turisme.

– Vi har et eksportorientert næringsliv som er avhengig av at dette fungerer for å kunne opprettholde aktiviteten og arbeidsplasser i Norge. Men selvfølgelig innenfor smittevernfaglige retningslinjer, sier han.