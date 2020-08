Molde-lege kaller regjeringas reisepolitikk idioti

Nyheter

Einar Nilsen, avdelingssjef for mikrobiologen i helseforetaket, sa tirsdag til Rbnett at det er trist om vi ofrer barnas skolegang for at folk skal få ferie i utlandet. I intervjuet sa han at det er reising som er årsak til oppblomstringa av smitte nå: «Det startet med smitte fra reiser. Så fikk vi kontroll, men begynte å reise igjen, og da mister vi kontrollen.»

Nå har han utdypet og skjerpet budskapet i en kronikk på NRK Ytring, der han retter kritikken direkte mot regjeringa.

– Hvilke reaksjoner har du fått på kronikken, Nilsen?

– Så langt har den bare vært positiv. Jeg henger ikke på sosiale medier, men i egne kretser er responsen utelukkende positiv.

« Pandemien er skapt av reise»

Kronikken kommer som svar på endrede reiseråd fra regjeringa onsdag, der alle unødige reiser frarådes. Grønne land døpes om til gule, for å unngå et inntrykk av at reiser dit er risikofritt, men fortsatt uten karanteneplikt ved retur.

Dette er ikke godt nok, mener Nilsen, som understreker reise som smittens hovedårsak:

«Den siste tiden har vi fått høre om klemmevenner, bryllup, fadderuker og hjemmefester som årsak smittespredning. Men det er ikke disse arrangementene som er stammen i smittetreet; det er reise. Pandemien er skapt av reise.»

Og: «Skal vi lykkes, kan vi ikke la hensyn til reiselivet gå foran helse».

Ofret på bålet

Nilsen mener at «Vår felles innsats gjennom våren er kanskje ofret på bålet for å berge reiselivsnæringen, godt hjulpet av at noen få nordmenn vil feriere i utlandet, og av at mange fra utlandet vil feriere i Norge.»

Han understreker i så måte at utenlandsreiser ikke er et menneskelig primærbehov.

Spesialisten i mikrobiologi erkjenner at en reisestans som gjør at selskaper må si opp ansatte, eller går konkurs, selvfølgelig har konsekvenser. Også menneskelige.

«Men de menneskelige konsekvensene er langt større om vi på nytt må stenge barnehager, skoler, høyskoler og universiteter, innføre besøksforbud på sykehjem og delvis stenge helsevesenet for annet enn behandling av covid-19.»

Karantene etter alle reiser

Nilsen viser til regjeringas fargekoder for smitte i ulike land, og skriver: «Grønt har nå blitt gult. Men man gjør fortsatt som man vil når man ankommer Norge fra de gule landene. Ingen karantene. Testing er frivillig.»

Og:

«Vår ellers så fornuftige og moderlige statsminister burde ha gjeninnført karanteneplikt for alle internasjonale reiser før hun advarte mot klemmevenner.

En klem er et menneskelig behov. Det er ikke en sydentur.»

Overlegen avslutter kronikken slik:

«Regjeringen må legge vekk fargekartet og gjeninnføre karanteneplikt ved all innreise til Norge helt til vi har tatt kvelertak på pandemien. Dessverre er det lenge til.»