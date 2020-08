Ei kvinne har skadet seg på tur til Trollkirka

Nyheter

NRK Møre og Romsdal skriver at Sea King-helikopteret som bisto i leteaksjonen etter en savnet mann på Nyheitind i Rauma, måtte avbryte for å reise videre til et annet oppdrag.

Klokka 16.10 opplyser operasjonsleder, Leif Arne Mork, hos politiet at helikopteret reiste nordover for å bistå ei kvinne i 40-årene som hadde skadet seg i ei av grottene i Trollkirka i Hustadvika.

– Det skal være snakk om et mulig beinbrudd, og kvinna har ikke mulighet til å ta seg ned derfra for egen hjelp. Politi, ambulanse og Røde Kors er framme på stedet. Det er fremdeles ikke klart om kvinna skal fraktes ned ved hjelp av Sea King-helikopteret, sier han.

