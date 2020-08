Politiaksjon i Brattvåg – det er avfyrt skudd

Nyheter

(SMP.NO): Politiet har avfyrt skudd i forbindelse med en politiaksjon i Brattvåg. Det bekrefter operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten klokka 14.15 onsdag.

– Helsepersonell er på stedet, og en person er tatt hånd om og fraktet til sjukehus. Vi kan ikke si noe mer på det nåværende tidspunkt, sier operasjonslederen Arild Reite.

Spesialenheten for politisaker er varslet.

Hendelsen skjedde rundt klokka 13.30.

Sunnmørsposten har en reporter på stedet. Innsatsleder Ewa Welle vil foreløpig ikke si så mye om hva som har skjedd. Hun viser til at det blir pressebrief om hendelsen onsdag.

Politiet har sperret av et område og jobber med tekniske og taktiske undersøkelser. Vår reporter sier politiet ser ut til å lete etter noe.

– Jeg hørte først to skudd, så gikk jeg for å se hva som skjedde, forteller et vitne til politiaksjonen i Brattvåg.

Til Sunnmørsposten forteller vitnet at det lå en person på bakken. Vedkommende ropte høyt. Det var politifolk med skjold, ambulanse og etter hvert kom det et helikopter.

Den skadde personen ble tatt hånd om av ambulansepersonell og fraktet bort, forteller vitnet, som bur i området.

En tipser forteller til Sunnmørsposten at han skal ha hørt to skudd i Brattvåg sentrum. Han har observert luftambulanse og politifolk på stedet.

Saken ble først publisert i Sunnmørsposten.