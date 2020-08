– Sikkert bare forkjøla, men greit å få avklart

Folk syns jo ikke det er artig å ta testen, men de er glade for muligheten.

Nyheter

Bak Helsehuset på Eidem i Elnesvågen står en liten bod der folk har tatt koronatester siden mars. Denne dagen har 26 personer gjort avtale. Hver har fått klokkeslett for ankomst, med et par minutts mellomrom, så bilkøen avvikles omtrent uten ventetid for den enkelte. Alle blir sittende i bilen mens prøven tas.