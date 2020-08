– Man legger seg, og vips, våkner man her i Åndalsnes! Det er fint

Nyheter

De høyreiste fjella speiler seg oppskriftsmessig i vannet. Blå himmel, formiddagssol. Det har allerede gått flere timer siden programleder Tom Stiansen (49) sendte årets 71 grader nord-deltakere ut på eventyr i retning Trolltindene. Stort mer kan han ikke røpe, annet enn at de startet klokka fem, det er klatring involvert og at de bør nå målet før solnedgang. Sjøl skal han over Romsdalseggen i påvente av at deltakerne blir ferdig.