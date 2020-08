Molde strammer inn for besøk på sjukeheimene

Nyheter

De nye besøksrutinene er beskrevet på kommunens heimesider og sier blant annet at du ikke kan besøke sjukeheimer de første ti dagene etter utenlandsreise.

Her er reglene som nå er iverksatt:

"Du må være helt frisk for komme på besøk på sykehjemmene i Molde. Har du akutt luftveisinfeksjon kan du ikke komme. Har du vært på utenlandsreise, må du vente i ti dager etter at du har kommet hjem. Er du nylig blitt testet for korona? Da må du vente med å komme på besøk til du har fått svar på prøven, og svaret er negativt.

Besøkene må være avtalt på forhånd, og besøkstiden er inntil en time. Maksimalt to personer kan komme på besøk samtidig. Dette for å overholde kravet om minst en meters avstand. Reglene gjelder for beboere på disse sykehjemmene: Glomstua, Skåla, Kirkebakken, Bergmo, Råkhaugen, Kleive, Midsund og Nesset.



Før besøket:

Vi gjennomgår smittevernsrutinene med deg.

Vi fører besøkslogg.

Du må vaske eller sprite hendene dine.

Du blir fulgt direkte til beboerrom og skal ikke oppholde deg i fellesarealer.

Under besøket:

Besøkene foregår på beboerrommet (eller i eget besøksrom dersom beboer ikke har enerom).

Du bør unngå klemming.

Beboer kan ta imot gaver og blomster, men sørg for god håndhygiene

Vi serverer ikke mat fra sykehjemmets kjøkken.

Du kan ha med mat. Engangsutstyr benyttes og kastes på rommet etter bruk.

Sørg for god håndhygiene før servering og spising

Etter besøket:

Beboer vasker/spriter hendene når besøket forlater rommet.

Alle felles berøringspunkter i rommet rengjøres eller desinfiseres.

Er du i karantene eller har luftveissymptom?

Da kan du som hovedregel ikke komme på besøk, men vi gjør unntak dersom beboer er kritisk syk eller er i livets sluttfase. Da gjelder egne rutiner.

Besøk i omsorgsboliger og bofellesskap

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig, bokollektiv eller bofellesskap? Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Dette gjelder blant annet for bofellesskapene på Nobel, Gotfred Lies plass, Råkhaugen (demens) og Vistdal. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.

Råd til deg som skal besøke hjemmeboende i risikogrupper

Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene

Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet

Hjelp til med innkjøp av matvarer- og sett gjerne poser utenfor døren."