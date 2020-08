Koronatesting øker kraftig - vil ha karantene etter alle reiser

– Trist om vi ofrer barnas skolegang for at folk skal få ferie i utlandet

– Det burde fortsatt vært karanteneplikt for all internasjonal reise, mener Einar Nilsen. For: – Frykten er å komme tilbake der vi ofrer barnas skolegang, for at folk skal få ferie i utlandet.