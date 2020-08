Nyheter

Statsministeren på forsvarsbesøk i nord

Statsminister Erna Solberg (H) fortsetter sitt besøk i Nord-Norge, som ble innledet fredag. På besøkets siste dag skal hun til Evenes flystasjon for å se status i utbyggingen av både den nye basen for nye overvåkingsfly og for den fremskutte basen for nye kampfly. Solberg besøker også Ramsund Orlogsstasjon.

Peer Gynt-prisen deles ut

Forfatter Maja Lunde får tildelt Peer Gynt-prisen under et arrangement på Friluftsscenen ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen.

Giverkonferanse for Beirut

Klokken 14 skal Frankrikes president Emmanuel Macron åpne en digital giverkonferanse for Libanon etter eksplosjonen i Beirut. USAs president Donald Trump og EU-president Charles Michel skal delta.

Minst 158 mennesker mistet livet, 6.000 ble skadd og mellom 250.000 og 300.000 mistet sine hjem da en lagerbygning med 2.750 tonn ammoniumnitrat gikk i lufta, tilsynelatende utløst av en brann, tirsdag. Dette hadde stått lagret på uforsvarlig vis i over seks år.

Presidentvalg i Hviterussland

I dag går hviterusserne til valgurnene for å velge president. Sittende president Aleksandr Lukasjenko har styrt i 26 år og stiller til valg for en sjette periode. Han kalles Europas siste diktator.

Tre kvinner stiller opp som motkandidater mot 65-åringen.

13. serierunde i eliteserien spilles

Dette er kampene søndag i eliteserien: Aalesund – Viking, Stabæk – Odd, Strømsgodset – Sandefjord, Mjøndalen – Haugesund, Rosenberg – Sarpsborg 08.