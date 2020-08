Christensens store dag på sjøen: – Få med at jeg fikk mest 

Nyheter

Lørdag ble noe utenom det vanlige for Moldes talentfulle unggutter. John Kitolano, Tobias Christensen, Ola Brynhildsen og Marcus Holmgren Pedersen trente alle for fullt på Aker stadion tidligere på dagen, før turen gikk mot Gossen for litt utenomsportslig moro. MFKs sponsor, Vikomar, som holder til på Harøysundet, hadde satt i stand og sørget for at spillerne fikk ønsket om en dag på sjøen med fiske i nærområdet oppfylt.