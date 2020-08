Nyheter

Trump varsler Tiktok-forbud

USAs president Donald Trump skrev i natt, norsk tid, under på to presidentordrer som forbyr amerikanere fra å foreta transaksjoner via Tiktok og WeChat. Forbudet skal gjelde om 45 dager.

Trump begrunner forbudet med at de to appene er en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet ved at de samler inn data om brukerne. Presidentordren kommer samtidig som Microsoft, etter samtale med amerikanske myndigheter, vurderer å kjøpe Tiktoks amerikanske virksomhet innen 45 dager.

Mann falt fra balkong i Sandefjord

En mann er skadd etter å ha falt fire meter ned fra en balkong i Sandefjord. Sørøst politidistrikt meldte om ulykken rett før klokka halv ett natt til fredag.

Ifølge Sandefjords Blad skjedde ulykken i forbindelse med en fest, og mannen som falt, var påvirket av alkohol. Ifølge politiet virker det til å ha gått bra med mannen, ettersom han falt på noenlunde mykt underlag.

Aluminium-strid i Nord-Amerika

Canada varslet i natt mottiltak etter at USAs president Donald Trump få timer i forveien sa at han skal gjeninnføre en tollsats på 10 prosent på import av aluminium fra nabolandet. Canada «utnytter oss, som vanlig», sa Trump.

Trump fjernet i mai i fjor den høye tollen på stål og aluminium fra Canada som han hadde innført året før. Betingelsen var ifølge Trump at «de ikke oversvømmer landet vårt med eksporter og dreper alle våre aluminiumsjobber».

Byrådet i Oslo ber om nattestengte sparkesykler

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo har bedt selskapene som driver med utleie av elektriske sparkesykler, om å stenge dem for bruk om natten. Ifølge Aftenposten kom oppfordringen under et møte tidligere denne uka.

– Den høye ulykkesrisikoen for elsparkesyklister er uakseptabel. Vi vet at mer enn halvparten av dem som skader seg på elsparkesykkel i byen vår, gjør det mellom klokken 22 og 07, sier Berg.

Canadier dømt til døden

En canadisk statsborger er dømt til døden i Kina for narkotikaproduksjon. Canada gir uttrykk for dyp bekymring over kjennelsen, som kommer etter at to andre canadiere ble dømt til døden i Kina i fjor for narkotikasmugling.

Spenningen har økt mellom Canada og Kina etter at Huawei-toppen Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada i 2018 på oppfordring fra USA. USA anklager henne for brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran og vil ha henne utlevert.