– En del har litt vel lave skuldre nå

Nyheter

Det sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde. Smittetallene i Norge øker, og sammen med ordfører Torgeir Dahl og assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald frykter Innerdal nå korona-oppblomstringen. De mener det kun er et tidsspørsmål før vi har smitte også i Molde, og ber hver enkelt ta et større ansvar for å hindre smittespredning.