SISTE: Alle testet negativt på MS Midnatsol – skipet på vei til Molde

Nyheter

Torsdag formiddag ble to passasjerer tatt av hurtigruteskipet MS Midnatsol i Trondheim på grunn av luftveissymptomer, skriver Adresseavisa. Der ble de møtt med ambulansepersonell klar for å gjennomføre koronaprøver. De kom fra et reisefølge på fem, og de resterende tre er satt i observasjonskarantene om bord på skipet, sier pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, til avisa.