Stort GHB-beslag i Molde

Nyheter

Natt til mandag 3. august stanset politiet en bil og det ble gjort beslag av ti liter GHB, 700 narkotiske tabletter og en mindre mengde hasj.

– Mye tyder på at det er hentet på Østlandet med hensikt at det skal omsettes her, sier Mona Kvernberg, seksjonsleder for vakt og beredskap ved Molde politistasjon.

Hun sier at det er det største beslaget av GHB de har gjort på en god stund. Kvernberg forteller at ti liter GHB er nok til 5000 brukerdoser.

– Bilen ble stanset på grunn av godt etterretnings-og politiarbeid. Etterretningsinformasjon gjorde at vi visste hvilken bil vi skulle aksjonere mot, sier Kvernberg.

Hun vil ikke si noe hvor informasjonen de har mottatt, kommer fra.

I juni skrev Sunnmørsposten om to overdosedødsfall i Ålesund knyttet opp mot GHB og advarte mot stoffet. I forrige uke ble det ogsp beslaglagt åtte til ti liter GHB i Ålesund. Mandag 3. august sa politijurist Lena Romestrand til Sunnmørsposten at det i rettspraksis sammenlignes ti liter GHB med én kilo hasj eller femti gram amfetamin.

– Er det noen sammenheng?

– Det er vanskelig å si om det er en sammenheng. Vi vet ikke om det er samme parti med GHB siden vi ikke har fått analysert det enda, sier Kvernberg.