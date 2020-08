Forventer en del overtredelser

Nyheter

I sommer har UP nasjonalt gjennomført «grønne uker», hvor de har stort fokus på å få ned farten langs europaveiene i landet vårt. Denne uka er året siste «grønne», men distriktsleder i UP i Møre og Romsdal og Trøndelag, Anders Sjøtrø, forteller at de i år har hatt stort fokus på disse veiene gjennom hele året – også mot høsten.