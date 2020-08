– Aldri hatt så fin bane noensinne

Nyheter

Du har kanskje observert den – den grønne robotklipperen som beveger seg så godt som lydløst frem og tilbake over gressbana på Molde idrettspark. Nærmest døgnet rundt. Bare avbrutt av noen Træff- og Molde-treninger inn i mellom. Rett før treningene starter kjører den programmert og lydig inn i ladestasjonen sin, for så å klippe ufortrødent videre etter at treningene er over.