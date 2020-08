Nyheter

Teknisk svikt gjorde at alle ikke fikk beskjed om koronasmitte

Én passasjer testet positivt på koronaviruset onsdag etter en tur på Hurtigruten-skipet Roald Amundsen i forrige uke. Hurtigruten ble varslet, men varselet nådde ikke fram til alle passasjerene.

– En teknisk feil førte til at ikke alle har fått det før flere timer senere. Det ser ut som at rundt 30 prosent av SMS-ene ikke kom fram som de skulle. Et antall eposter kom heller ikke fram når de burde, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til VG.

Fire utenlandske besetningsmedlemmer fra skipet er innlagt på sykehus etter at skipet ankom Tromsø fredag.

9.240 registrerte koronatilfeller i Norge – 32 flere det siste døgnet

Det var registrert 9.240 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til lørdag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 32 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 68 tilfeller.

Fredag var fire koronapasienter innlagt på sykehus her i landet, to færre enn dagen før. I alt 255 er koronasmittede i Norge døde, men det er ikke meldt om nye dødsfall her i landet siden fredag 17. juli.

President Donald Trump vil forby Tiktok

USAs president Donald Trump sier han vil forby den populære kinesiske appen Tiktok i USA. Beskjeden om at presidenten har bestemt seg for å forby appen ble gitt til reportere om bord i presidentens fly Air Force One fredag kveld.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan forbudet mot appen komme allerede lørdag. Trump vurderer om et forbud skal bli gitt i form av en presidentordre eller ved å bruke økonomiske kriselover.

Facebook øker tilbud for å oppnå forlik etter massesøksmål

Facebook legger på 100 millioner i tilbudet til saksøkerne som mener selskapet brøt lov om ansiktsgjenkjenning. Nå er tilbudet på 650 millioner dollar.

I januar tilbød Facebook saksøkerne 550 millioner dollar, 5 milliarder kroner, til brukere i den amerikanske delstaten Illinois som ble utsatt for ansiktsgjenkjenning uten å ha gitt tillatelse til det. Fredag la Facebook på 100 millioner dollar, drøyt 900 millioner kroner, til på bordet for at saken skal gå til forlik, melder Reuters.

Amerikansk høyesterett lar Trump fortsette å bygge mur mot Mexico

Med et knapt flertall har USAs høyesterett avslått en begjæring om å stanse byggingen av president Donald Trumps omtalte grensemur mot Mexico.

Avgjørelsen fredag endte 5–4 som tilsvarer de ideologiske skillelinjene mellom konservative og liberale dommere i USAs høyesterett. Flertallet konkluderte altså med at Trumps omdisponering av totalt 2,5 milliarder doller, over 22 milliarder kroner, fra forsvarsbudsjettet til å bygge mur på grensen var lovlig og avviste derfor å stanse arbeidene med å sette opp grensesperrene.