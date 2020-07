Nyheter

Avsluttet søk etter fisker i Troms

Søket etter den 55 år gamle mannen som torsdag ble meldt savnet etter en fisketur i Divielva i Målselv kommune i Troms, ble natt til fredag avsluttet uten resultat.

Fiskeren fra Rogaland ble meldt savnet klokken 13.40 torsdag, og store ressurser ble satt inn i søket etter mannen, forteller operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB natt til fredag.

Nye koronarestriksjoner i Nord-England

Den britiske regjeringen forbød fra midnatt innbyggere i store deler av Nord-England å møtes hjemme på grunn av nye smitteutbrudd.

Smittespredningen kommer fordi folk har møttes hjemme og ikke fulgt rådene om å holde avstand til hverandre, sier den britiske helseministeren Matt Hancock, som innførte besøksforbudet i Greater Manchester i deler av West Yorkshire og East Lancashire.

Ingen ny sak etter politidrap

En dommer i St. Lois i Missouri vedtok torsdag at det ikke blir tatt ut nye siktelser mot politibetjenten som skjøt og drepte Michael Brown i 2014.

Avgjørelsen er ventet å skape reaksjoner i USA, der rasediskriminering og politivold har fått fornyet oppmerksomhet etter drapet på George Floyd i Minneapolis i mai.

Utrykningspolitiet ber folk senke farten

Langt flere bilister enn i fjor har fått beslaglagt førerkortet eller blitt anmeldt for høy hastighet. I juni anmeldte Utrykningspolitiet (UP) alene 909 sjåfører for grove fartsovertredelser mot 590 i 2019, en økning på 54 prosent.

– Dette er svært urovekkende og en tendens vi ser over hele landet nå. Så kraftige økninger betyr at mange har grisekjørt i sommer, som er bekymringsfullt med tanke på at så mange er på bilferie i år, advarer UP-sjef Steven Hasseldal.